Sos Covid, salta la corsa del Drappo a Loreto: il dispiacere del sindaco

LORETO - Dopo Siena, Ascoli e Fermo anche Loreto si vede costretta ad annullare il proprio Palio, uno degli appuntamenti storici tra i più seguiti su tutto il territorio e momento significativo di aggregazione della comunità. Salta infatti l’edizione 2020 della Corsa del Drappo, la tradizionale corsa in salita che vede sfidarsi 9 cavalli in rappresentanza dei 9 rioni cittadini.

Lo annuncia con rammarico il sindaco della città mariana, Paolo Niccoletti. «Le scorse edizioni avevano già mostrato alcune difficoltà operative nel trasformare in un contesto adeguato alla corsa una strada cittadina, - osserva il primo cittadino -. Successivamente le sempre più stringenti misure in tema di sicurezza e, soprattutto, l’attuale necessità di adottare dei protocolli utili a prevenire la diffusione pandemia da Covid19 rendono improponibile - quest’anno - lo svolgimento della corsa». L’evento, oltre che logistico richiede anche un impegno economico notevole, non giustificabile per il limitato numero di spettatori che sarebbero stati eventualmente ammessi, circa 400.

«Al di là di questo annullamento, troveremo comunque il modo di onorare nel modo migliore le feste patronali del settembre prossimo», conclude Niccoletti.

