Vuole rubare l'autocarro scoperto dal proprietario Denunciato dai carabinieri

LORETO - Venerdì attorno alle 20 i carabinieri hanno denunciato per tentato furto un operaio egiziano di 21 anni residente a Civitanova Marche e domiciliato a Loreto, in regola con permesso di soggiorno. Il giovane è stato pizzicato nel piazzale del supermercato Eurospin di via via Pizzardeto, mentre s’introduceva nella cabina di uin autocarro Iveco Daily di colore bianco, che era parcheggiato. Il 21enne ha dovuto disistere dal furto ,è stato scoperto e messo in fuga dal proprietario, un autotrasportatore 36enne di Monsano. È stato lo stesso proprietario dell’autocarro ad incrociare e informare i carabinieri, che transitavano in zona, di quanto accaduto poco prima, facendo scattare le indagini che hanno dato esito positivo.