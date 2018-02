Catturati i giovani pusher I carabinieri nell'auto trovano più di un etto di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Li hanno sorpresi mentre rincasavano in piena notte, a pochi passi dall’Ipersimply di via Buffaloreccia. Erano in auto e il loro atteggiamento ha subito sorpreso i carabinieri di Loreto. Se la perquisizione sul conducente ha dato esito negativo, quella sull’uomo che si trovava sul sedile del passeggero ha fatto fare bingo ai militari coordinati dal comandante Raffaele Conforti. Addosso gli sono state trovate dosi di cocaina per un circa un etto e mezzo. Sotto sequestro anche un bilancino di precisione. A pagare per il ritrovamento della droga sono stati tutti e due gli occupanti dell’auto: un 30enne incensurato e un 34enne con alle spalle qualche precedente, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Per gli investigatori sarebbero i pusher che da qualche tempo avevano preso possesso del mercato degli stupefacenti dell’hinterland lauretano. Tutti e due sono stati arrestati e, su indicazione del pm Rosario Lioniello, sono stati condotti nel carcere di Montacuto.