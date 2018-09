Provano più volte ad entrare â€‹in casa per rubare: due 19enni nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Due magrebini sono stati denunciati per aver tentato un blitz in casa. A farli finire nei guai sono stati i carabinieri della Stazione di Loreto, I militari, a conclusione di indagini, hanno identificato e denunciato un marocchino e un tunisino, entrambi diciottenni e residenti nella provincia di Ravenna. L’accusa per i due ragazzi è tentato furto in abitazione. Nello scorso mese di aprile, stando alla ricostruzione dei carabinieri, avevano tentato ripetutamente di introdursi in un’abitazione privata, allo scopo di commettere un furto, senza riuscirci.