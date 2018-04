Prega e poi si uccide con l’acido: un trans trovato morto nel B&B

di Stefano Rispoli

LORETO - La Basilica della Santa Casa è l’ultima immagine che i suoi occhi, gonfi di dolore, hanno contemplato, mentre l’acido gli corrodeva la gola e lo soffocava fra atroci sofferenze. Avrebbe pregato molto prima di togliersi la vita, con un rosario e alcuni santini rinvenuti nella stanza d’albergo. Una devozione così profonda che ha scelto la città mariana, emblema della fede, per porre fine alle torture del suo animo. Un dissidio interiore, la solitudine e il buio della depressione avrebbero spinto un transessuale di 58 anni a intraprendere un viaggio della morte lungo più di 500 chilometri. Ore e ore in auto, da Potenza a Loreto, soggiogato dal mal di vivere.Una lettera di scuseNel trolley, una boccetta di acido muriatico. In tasca, una lettera, scritta di suo pugno, per chiedere perdono ai propri cari e ai titolari del Bed & Breakfast al confine tra Loreto e Porto Recanati, che da pittoresca country house all’ombra della Basilica si è trasformato all’improvviso in luogo dell’orrore.