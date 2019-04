Il pirata senza patente ferisce una donna e scappa: trovato e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Senza patente centra un'auto, ne ferisce la conducente e scappa: trovato e denunciato il pirata.L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 17,30 a Loreto, dove un ventunenne alla guida di un autocarro, nello svoltare a sinistra, ha centrato una Peugeot condotta da una ragazza. Lei è finita all'ospedale per accertamenti, l'auto ha riporato gravi danni, ma il 21enne si è guardato bene dal fermarsi e se n'è andato. Immediate sono partite le indagini da parte della Polizia locale che, sulla base delle testimonianze, ha trovato quasi subito l'autocarro in un box coperto. Inequivocabili i segni dell'inciente, con alcuni pezzi della Peugeot ancora incastrati nella carrozzeria. Si è poi scoperto che il ragazzo alla guida non aveva mai conseguito la patente. E' stato sanzionato per la guida senza patente e denunciato per la fuga e l'omissione di soccorso.