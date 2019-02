Papa Francesco a Loreto il 25 Marzo Annuncio del delegato, Marche in festa

di Roberto Mencarini

LORETO - Papa Francesco farà visita a Loreto il prossimo 25 marzo. Lo ha annunciato ieri sera l'arcivescovo mons. Fabio Dal Cin, prelato di Loreto e delegato pontificio per il santuario della Santa Casa. È così stata confermata l'anticipazione data dal Corriere Adriatico lo scorso 12 gennaio in merito all'intenzione del pontefice di visitare le Marche, verosimilmente in primavera. Sembrava che poi ci fosse stato un ripensamento con rinvio a dopo l'estate ma Papa Francesco ha voluto mantenere fede all'impegno silenzioso che aveva preso con la Santa Casa.