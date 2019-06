All'ospedale con un dolore alla spalla. Si accascia salvato in extremis dall'infarto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Un malore al punto di assistenza territoriale (Pat) di Loreto: solo il tempestivo intervento di infermieri del 118 e medico di guardia ha consentito di salvargli la vita. Ora l’uomo, un macedone di 45 anni è ricoverato nel reparto di Emodinamica dell’ospedale di Macerata. È successo nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale di Loreto riconvertito in ospedale di comunità, dove non c’è più quindi un pronto soccorso. Il macedone aveva un forte dolore alla spalla e si presentato al Pat quando è stato colpito molto probabilmente da un infarto: gli infermieri hanno iniziato il massaggio cardiaco, mentre il medico e il personale del 118 hanno utilizzato il defibrillatore. Poi il trasferimento a Macerata dove l'uomo è ricoverato in prognosi riservata.