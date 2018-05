Tre studenti minorenni nei guai: nel parcheggio con hashish e marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Nella tarda mattinata di ieri, i militari della Stazione di Loreto nel corso di mirato servizio di contrasto all’illecito traffico e uso di sostanze stupefacenti, procedevano ad identificare e controllare, all’interno del parcheggio adiacente l’istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto, tre studenti minorenni residenti a Numana, i quali a seguito di perquisizione personale, venivano trovati in possesso di contenenti hashish e marijuana.Gli spinelli rinvenuti addosso agli tre giovanissimi studenti sono stati sottoposti a sequestro e gli stessi segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona nonché presso la Prefettura per uso personale illegale di sostanza stupefacente.