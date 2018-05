Travolto dalla motozappa mentre lavora nel suo giardino: uomo in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Momenti di panico quelli vissuti intorno alle 11 a Loreto in un'abitazione vicino all'ospedale della Santa Casa, Un anziano di 81 anni stava svolgendo operazioni di giardinaggio quando è stato improvvisamente travolto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri dalla motozappa che stava usando rimanendo schiacciato contro il muretto di recinzione. L'uomo ha urlato, i vicini di casa hanno subito attivato i soccorsi. Immediato l'arrivo dell'eliambulanza, sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Osimo con l'uomo che è stato liberato dalla motozappa e portato - anche se èrimasto sempre cosciente - in gravi condizioni all'ospedale di Torrette.