In manette per spaccio di cocaina: l'altra vita del maestro di tennis

LORETO - Ieri sera, i militari del N.O.Rm., nel corso di un mirato servizio volto al contrasto e repressione all’illecito traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, individuavano e arrestavano per il reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un insospettabile di 38 anni nato ad Osimo e residente a Castelfidardo, celibe, istruttore di tennis in un centro sportivo di Recanati incensurato, risultato a sorpresa un pusher e trafficante al dettaglio di cocaina operante nella zona di Villa Musone e con clienti anche nel comune di Recanati.L’arrestato, veniva controllato, dai militari in turno dell’aliquota radiomobile osimana, alle 18:00 di ieri a Villa Musone a bordo della sua auto in sosta sul margine della strada, probabilmente in attesa di un incontro. IL 38 enne, alla vista dei militari assumeva un atteggiamento sospetto tentando goffamente di occultare una bustina in cellophane chiusa con del nastro isolante nero, risultata contenente circa 1 grammo di cocaina pronta allo spaccio, custodita all’interno del posacenere dell’auto unitamente a 400 euro provento di spaccio. L’uomo, notato dai carabinieri, veniva prontamente bloccato recuperando la droga e la somma di denaro.Pertanto ritenendo che il fermato fosse in possesso di altra droga, veniva sottoposto a perquisizione sul posto, veicolare e personale estesa altresì alla propria abitazione di Castelfidardo dove convive con la propria famiglia d’origine. IN casa sono stati trovati altri 34 grammi di coacina pre-confezionata in 18 involucri simili a quello rinvenuto nell’auto, nonché 1.350 euro in contanti, occultati nell’armadio della camera da letto e chiaro provento di spaccio oltre anche a vario materiale atto al confezionamento e alla pesatura, tutto sottoposto a sequestro: gr. 35 di cocaina complessivi, mentre il denaro rinvenuto, per un totale di € 1.750,00, depositato su un libretto di deposito giudiziario a disposizione della Procura di Ancona.L’uomo, subito ammanettato è stato condotto nella caserma osimana e sottoposto al foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici, senza offrire alcun tipo di collaborazioneo. Dagli immediati accertamenti di polizia giudiziaria emergeva come l’insospettabile istruttore di tennis fidardense, che si considerava intoccabile poiché incensurato e poco noto a Castelfidardo, sfruttava la propria attività e conoscenze a Recanati riuscendo ad organizzare una propria rete e giro illegali di smercio e spaccio di sostanza stupefacente (cocaina) proprio a Recanati e nelle frazioni di Villa Musone e Squartabue, ritenuto il pusher di giovani rampolli recanatesi, in corso di identificazione.Dell’avvenuto arresto e di quanto accertato, veniva data notizia al P.M. di turno, dott. Andrea Laurino, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che disponeva gli arresti domiciliari dell’arrestato presso la propria abitazione di Castelfidardo a disposizione della Magistratura in attesa del rito direttissimo.Alle ore 11:30 odierne nel corso dell’udienza tenutasi presso il Tribunale di Ancona, ha convalidato l’arresto e su richiesta del legale di parte, considerata l’incensuratezza dell’arrestato, veniva concesso il rito del patteggiamento, con la conseguente condanna di due mesi e 20 giorni di reclusione ed una pena pecuniaria di 533,00 euro disponendone la liberazione se non detenuto per altra causa.