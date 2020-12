La Madonna di Loreto torna a viaggiare: riparte il pellegrinaggio negli aeroporti

LORETO - Alla vigilia di un Natale in cui saranno vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune, la Madonna di Loreto torna a viaggiare per fare tappa nei principali aeroporti d’Italia. Un messaggio di speranza che arriva in un momento particolare, parte integrante delle iniziative del Giubileo Lauretano concesso da Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Vergine lauretana come patrona degli aeronauti e prorogato fino al 10 dicembre 2021.

LEGGI ANCHE:

Nuovo Dpcm, Conte: «Spostamenti tra regioni vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio»

Dedicato a tutti gli aviatori e ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo, il Giubileo era stato inaugurato l’8 dicembre scorso con la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa Casa a cui hanno fatto seguito iniziative religiose e civili.



Fra queste il pellegrinaggio della statua della Madonna di Loreto che il 10 dicembre, festa della Venuta, aveva preso il suo primo volo dall’Aeroporto di Fiumicino con l’obiettivo di fare scalo durante l’intero anno giubilare nei più importanti aeroporti dei cinque continenti. Una iniziativa religiosa che «porta con sé tanti valori che toccano la vita reale delle persone - aveva sottolineato durante la cerimonia l’arcivescovo Dal Cin - in un aeroporto, un luogo contemporaneo che è occasione di lavoro e relazioni intense per milioni di persone».

Temporaneamente sospeso a causa della pandemia da Covid-19, il calendario delle manifestazioni negli aeroporti italiani riprende come auspicio di ripartenza, la prossima settimana: lunedì la statua arriverà al Marconi di Bologna per poi proseguire il suo viaggio verso gli altri aeroporti italiani dove saranno previste, ove possibile, cerimonie di accoglienza nel rispetto delle misure a tutela della salute pubblica. «La ripresa di viaggi della Madonna Pellegrina - dichiara il direttore generale Enac Alessio Quaranta - è un atto fortemente simbolico che racchiude, ora più che mai, un significato profondo di speranza dedicato al mondo intero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA