Litiga con la madre lei ubriaca gli lancia uno stendipanni sull'auto

LORETO - Bisticcia con la madre e lei, sopraffatta dai fumi dell’alcol, dal balcone scaglia uno stendipanni contro l’auto del figlio, danneggiando il parabrezza. Serata di paura, quella di lunedì, nel cuore della frazione di Montorso, dove sono dovuti intervenire i carabinieri per mettere fine a un acceso litigio tra madre e figlio. Nessuna denuncia, per il momento, perché alla fine la situazione è stata riportata alla calma e il ragazzo ha preferito non sporgere querela nei confronti della donna.