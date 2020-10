Lavori per la terza corsia, casello di Loreto chiuso per due notti di fila: ecco quando e quali percorsi alternativi scegliere

LORETO - Indicazioni per gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all'ampliamento alla terza corsia, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 26 e martedì 27 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Loreto, in uscita per chi proviene da Bari/Pescara. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Civitanova Marche.

