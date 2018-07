Ladri da Norma per tre volte in due settimane Lettera al ministero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Una escalation di furti negli ultimi mesi nei negozi e nelle attività artigianali e ristorative di Loreto, scatta ora la mobilitazione, con richiesta di aumentare il livello di sicurezza. L’associazione Commercianti ed Artigiani della città mariana ha inviato mercoledì una Pec al ministero dell’Interno, alla polizia di Stato, al Comune e alla polizia municipale segnalando che «negli ultimi mesi nella città di Loreto si sono verificati numerosi furti nelle varie attività commerciali del centro storico e alcune di esse purtroppo sono state colpite più di una volta».Come ad esempio la Trattoria Norma, che ha subito tre blitz ladreschi in 15 giorni. L’associazione Commercianti ed Artigiani di Loreto si sente quindi in dovere di «mettere in evidenza questa situazione di preoccupazione ed ansia in cui vivono i nostri associati, che nonostante abbiano adottato mezzi per limitare tali eventi - si legge nella mail - arrivando la mattina in negozio, si trovano a dover constatare che qualche malvivente vi si è introdotto creando non solo un danno materiale a vetrine, porte e saracinesche, ammanchi di denaro e di prodotti destinati alla vendita ma anche psicologico, non sentendosi più sicuri nel loro posto di lavoro, tenuto aperto facendo numerosi sacrifici».Una situazione insomma di disagio che stando agli associati verrebbe poi «esasperata dal continuo accattonaggio molesto che avviene durante la giornata fuori e dentro i negozi, con richieste insistenti di elemosina fino al momento in cui la stessa viene elargita».I commercianti e gli artigiani, in vista delle ferie ferragostane che di solito portano a Loreto molti turisti che villeggiano in riviera, parlano di una situazione “estenuante” e chiedono che «le forze dell’ordine, le autorità competenti e l’amministrazione comunale intervengano intensificando i controlli così da limitare queste spiacevoli circostanze», garantendo in sostanza «una maggior sicurezza sia alla cittadinanza sia ai turisti».