Manda ko il fratello con un pugno â€‹in faccia: la lite per le cure al padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Fratelli coltelli. E botte da orbi. Tutto per una discussione sulle cure da somministrare all’anziano padre. Sono intervenuti i carabinieri, mercoledì sera, per far calare una cortina di pace sulla furibonda lite in un appartamento di via San Francesco, a Loreto. Protagonisti della scazzottata due fratelli sulla cinquantina d’anni che vivono nella stessa palazzina insieme al papà, pensionato in età avanzata. Avevano finito di cenare quando, attorno alle 22, una discussione è degenerata, a quanto pare per futili motivi: la quantità e le modalità di somministrazione dei farmaci prescritti dal medico per l’anziano genitore.Sono volati spintoni, ceffoni e pugni. Con un destro in pieno volto, uno dei due fratelli ha mandato l’altro al tappeto. Compresa la gravità della situazione, è stato l’aggressore stesso a contattare la centrale operativa del 112. Subito in via San Francesco è stata inviata una pattuglia dei carabinieri di Loreto. All’arrivo dei militari, l’uomo colpito con un pugno era già uscito di casa autonomamente per raggiungere il vicino ospedale della Santa Casa: è stato medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Anche l’altro fratello si è fatto visitare al Pronto Soccorso, in tarda serata. I carabinieri hanno riportato la calma e raccolto le testimonianze, al momento non sono scattate denunce. Saranno eventualmente i due litiganti a sporgere querela.