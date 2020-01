Investimento alla stazione ferroviaria, treni bloccati. Morta una persona

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++

Ultimo aggiornamento: 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Investimento alla stazione di Loreto. Ci sono andati il 118 con l'eliambulanza e l'automedica di Loreto, insieme alla polizia ferroviaria. Il traffico dei treni è sospeso per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Loreto. Da quanto si è appreso è morta una persona.Trenitalia conferma che c'è una persona deceduta. Ilò treno Frecciargento 8820 (Taranto - Milano, 700-010) è fermo in linea oltre la stazione, a bordo 294 passeggeri. Il traffico ferroviario sta subendo pesanti rallentamenti; il maggior tempo di percorrenza per i treni in viaggio è stimato in due ore ed è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale.I treni direttamente coinvolti:FA 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:55)FA 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55)FA 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)IC 612 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:45)IC 607 Bologna Centrale (12:00) - Bari Centrale (19:00)R 7006 Ascoli Piceno (13:10) - Ancona (15:10)R 12051 Ancona (13:45) - Pescara (15:40)R 7005 Ancona (14:10) - Ascoli Piceno (15:51)R 12055 Ancona (14:45) - Pescara (16:56)