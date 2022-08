Loreto, la Bmw impazzita si schianta contro un albero: 55enne soccorso dall'eliambulanza

LORETO - Grave incidente questa mattina a Villa Musone di Loreto: grave un 55enne, portato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.

L'allarme è scattato introno alle 10,30 in via Manzoni. dove un un uomo, un 55enne di Civitanova, ha perso il controllo della sua Bmw che è uscita di strata per poi schiantarsi violentemente contro un albero. L'uomo, rimasto comunque sempre cosciente, è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco e poi affidato ai soccorittori, che hanno deciso di portarlo in eliambulanza in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.