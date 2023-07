Frontale a Loreto, un'auto nell'impatto finisce in un campo. Uomo in eliambulanza a Torrette

LORETO - Uno scontro frontale sulla Provinciale 24 e una delle due auto dopo l'impatto è schizzata in un campo. Grave incidente stradale oggi (martedì 11 luglio) alle 18.30 a Loreto, con un uomo trasportato in eliambulanza a Torrette per accertamenti.

Sul posto i sanitari del 118, la Polizia locale ed i vigili del fuoco: per cause in corso di accertamento le due macchine si sono scontrate frontalmente e una delle due ha fermato la corsa finendo in un campo adiacente alla strada provinciale 24. La squadra dei vigili del fuoco di osimo ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area dove è avvenuto l'incidente.