Schianto tra quattro auto sulla Statale: tre feriti, uno è grave

LORETO – Schianto fra 4 auto e Statale Adriatica chiusa nel territorio di Loreto. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno trasportato all'ospedale di Torrette in codice rosso. Meno preoccupanti le condizioni degli altri due. L'incidente è avvenuto attorno alle 18,45. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica, la Croce Verde di Castelfidardo e la Croce Gialla di Camerano, oltre ai vigili del fuoco, alla polizia locale e ai carabineri per i rilievi e la gestione del traffico. La Statale è stata chiusa dal km 323.400 al km 324.200, nel territorio di Loreto, per agevolare le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli.