Si scontra con un furgone e abbatte la recinzione Donna grave in ospedale

LORETO - Intorno alle 13 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto in via Manzoni angolo via Fregosi per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura si è scontrata con un furgone, la Fiat Panda abbattendo circa 15 metri di recinzione terminava la corsa all’interno del parco pubblico. I vigili del fuoco hanno estratto dalla vettura la conducente rimasta incastrata al suo interno, la stessa veniva affidata al personale del 118 che la trasportavano al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza, l’autista del furgoncino rimaneva illeso.