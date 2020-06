Loreto, frontale choc all'uscita dalla curva. Poi l’auto vola nel fossato e si ribalta. Grave una ragazza

LORETO - Pauroso incidente ieri al confine tra Loreto e Recanati, in contrada San Francesco. Dopo uno scontro frontale con una Clio, l’Alfa Romeo Mito condotta da una ragazza di 27 anni è finita in una scarpata, ribaltandosi: la conducente, miracolata, è stata portata in codice rosso all’ospedale regionale, ma non è in pericolo si vita. Choc e ferite lievi per una famigliola che si trovava sull’altra auto coinvolta nello schianto: padre, madre e bimba di 2 anni sono stati accompagnati a Torrette per accertamenti. L’incidente attorno alle 18 sulla Statale 77 della Valdichienti, di fronte allo stabilimento della Rainbow, all'uscita da una curva. © RIPRODUZIONE RISERVATA