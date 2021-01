Incendio improvviso nell'auto in corsa: i passeggeri saltano fuori, mezzo carbonizzato

LORETO - Paura, questa mattina, a Loreto, per un'auto in corsa che si è improvvisamente incendiata. I passeggeri sono riusciti a saltare fuori in tempo, ma il mezzo ha subito danni gravissimi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 07,45 in via Manzoni a Loreto per l'incendio di un'autovettura. La Squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’intervento. Gli occupanti dell’autovettura sono scesi prontamente dall’auto . Sul posto i Vigili Urbani di Loreto.

