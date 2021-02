Appartamento in fiamme, due intossicati portati all'ospedale di Torrette

LORETO - I vigili del fuoco stanno intervenendo in località Villa Musone a Loreto per un incendio appartamento. La Squadra di Osimo intervenuta con due autobotti e con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona ha estratto due persone dall'abitazione per portarle all'ospedale di Torrette causa intossicazione, mentre altre due sono uscite autonomamente ed ha spento le fiamme evitando che l'incendio si propagasse ad altri appartamenti. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia Locale.



