Doppio blitz in successione, ladri scatenati a Villa Musone. Una residente: "Li ho sentiti ma pensavo fosse la colf"

LORETO - Ladri in azione ieri pomeriggio a Villa Musone. Sono state svaligiate due abitazioni in via Fregosi, nelle vicinanze del campo sportivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i sopralluoghi di furto. I blitz sono avvenuti in successione, attorno alle 18,30. Subito l’allarme è circolato sui social. Negli appartamenti saccheggiati non c’era nessuno. I malviventi sono entrati dopo aver forzato le finestre: avrebbero rubato monili d’oro e soldi, secondo una prima ricognizione. Nessuno ha notato nulla di strano, anche se un’inquilina che abita sopra una delle due abitazioni svaligiate ha ammesso di aver sentito dei rumori a quell’ora. Tuttavia, ha pensato che fosse la donna delle pulizie. I carabinieri sono impegnati a raccogliere testimonianze e indizi.

