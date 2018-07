Furgone si ribalta più volte sull'A14: panico tra le corsie e traffico rallentato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Momenti di panico lungo l'A14. Questa mattina intorno alle 7.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada al Km 252 direzione sud tra le uscite di Loreto e Civitanova per un furgone ribaltato. Un uomo alla guida di un furgone Ducato, per cause in fase di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi diverse volte, i due occupanti uscivano per fortuna dal furgone illesi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo. Su posto oltre la partenza del distaccamento di Osimo interveniva anche quella di Civitanova, il traffico ha subito un leggero rallentamento.