Le fiamme distruggono un'auto e ne danneggiano un'altra: tanta paura

LORETO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16.40 a Loreto in via Asdrubali per un incendio di una autovettura. La squadra di Osimo intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4, ha spento immediatamente le fiamme che nel frattempo avevano coinvolto parzialmente anche un'altra auto. Successivamente ha provveduto a mettere in sicurezza la zona dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri ed i Vigili Urbani.

