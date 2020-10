Un etto di cocaina nascosta sotto il sedile e i proventi dello spaccio: due arresti

LORETO - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Osimo hanno arrestato due cittadini italiani, un 42enne di Fano un 35enne di Osimo poiché trovati in possesso di circa un etto di cocaina, sostanza stupefacente destinata allo spaccio e la somma di 370 euro.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Osimo, transitando in località Grotte di Loreto, veniva insospettita dalla presenza di due uomini all’interno di una Fiat Panda, di ritorno presumibilmente da Porto Recanati. Appena segnalato l’alt dagli operanti, il veicolo iniziava una repentina fuga, con il lancio di un involucro dal finestrino lato passeggero. Bloccato a poca distanza il mezzo, è scattato il controllo e la perquisizione degli occupanti, che venivano trovati in possesso di circa 100 grammi di cocaina occultata sotto il sedile anteriore e la somma di 370 euro, quale provento di cessioni di droga.

Gli interessati sono stati, quindi, tratti in arresto per il reato di “concorso in detenzione di sostanze stupefacente a fini di spaccio”.

