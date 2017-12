Gli nega il sesso non protetto lui punta coltello alla escort «Ora vattene o ti ammazzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Il lampo del sesso proibito si è riflesso su un lama affilata e graffia con una denuncia il cliente di una squillo. Troppo stregato dall’idea di un’esperienza a luci rosse senza freni né protezioni, tanto da sventolare un coltello davanti alla figura sinuosa di una ballerina di night club che non ci stava a concedersi con zero precauzioni. A spegnere luci rosse e fantasie pruriginosa del suo corteggiatore a pagamento ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Osimo guidati dal maggiore Raffaele Conforti. I militari hanno denunciato per minaccia a mano armata il 21enne residente a Loreto. Il giovane lunedì mattina ha minacciato di morte con un coltello da cucina con lama da 25 centimetri e manico da 12 un’avvenente colombiana di 27 anni, intrattenitrice di un locale notturno, uno dei templi della trasgressione sulla riviera del Conero. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito gli step dell’avventura hard del 21enne che ha incontrato la escort al night club e dopo aver trascorso del tempo all’interno del locale, l’ha invitata nella sua abitazione di Loreto. L’entreneuse ha accettato l’invito ma in casa l’idillio cementato dalle banconote si è spezzato davanti a un “no”. Ha negato il sesso senza precauzione, il giovane l'ha costretta ad uscire minacciandola con un coltello.