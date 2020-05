Collaudo del cavalcavia: chiuso il tratto Loreto-Civitanova Marche, ecco quando

LORETO - Promemoria per tutti gli automobilisti: sullì'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire il collaudo del cavalcavia n.181, previsto in orario notturno, dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica verso Bari, con rientro sulla stessa A14, alla stazione autostradale di Civitanova Marche Macerata;

Verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Civitanova Marche Macerata, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, verso Ancona, con rientro sulla stessa A14, alla stazione autostradale di Loreto.

