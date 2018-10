Cocaina purissima nella cantina dei genitori: le trattative su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - «Ci vediamo lì», «appuntamento in piazza». Erano questi i messaggi, soprattutto scambiati tramite Facebook, con cui si accordavano acquirenti e pusher per la compravendita di droga. Nessuna menzione specifica allo stupefacente ordinato o al quantitativo. Bastavano poche parole per darsi un appuntamento e passare all’atto della compravendita: cento euro al grammo per la cocaina e una decina per l’hashish, riservato soprattutto ai più giovani frequentatori del capoluogo dorico.Lo spacciatore che, secondo gli investigatori, imperversava tra Loreto e Ancona è stato stanato ieri mattina dagli agenti della Squadra Mobile ed identificato in un operaio di 30 anni. Il giovane è finito in manette dopo il rinvenimento di circa mezzo etto di droga, divisa tra hashish e cocaina: 35 grammi di quest’ultima, purissima. Le sostanze erano occultate nella cantina dell’appartamento che il 30enne divide a Loreto con i genitori.