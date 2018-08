Cocaina ed hashish per i turisti della riviera: arrestato lo spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO – Da un po’ aveva fatto il salto da consumatore a spacciatore, ma davanti ai carabinieri che lo hanno pizzicato e che gli volevano perquisire casa ha prima finto che non fosse la sua, poi di non averne le chiavi. Ma tutto ciò non è bastato a salvare un 41enne di Loreto arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I carabinieri lo sospettano di essere diventato il punto di riferimento per i turisti nella zona di Loreto, Recanati e zona Scossicci di Porto Recanati. Adosso gli hanno trovato 4 dosi per due grammi di cocaina e a casa, una volta forzata la porta, 6 grammi di cocaina, 4 di hashish, 150 di bicarbonato di sodio utilizzabile come sostanza da taglio, 2 bilancini elettronici di precisione, materiale vario per la confezione di dosi ed un telefono cellulare ritenuto pertinente al reato. E’ stato portato nel carcere di Montacuto.