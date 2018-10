Cardiopatico, accusa un malore dopo l’incidente Arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Grande spavento ma per fortuna nessun ferito grave ieri mattina a Villa Musone per un incidente stradale avvenuto nel centro abitato della popolosa frazione al confine tra Loreto e Recanati. Erano circa le 11,30 quando all’incrocio tra via Brecce, la strada che porta alla Rainbow, e via Villa Musone, che invece sale dalla frazione a Loreto, si sono scontrate due automobili. Una Opel Insigna guidata da un 56enne di Cremona con a fianco la moglie e una Mercedes A170 con al volante un 37enne del posto che trasportava nel sedile posteriore la figlia di appena 2 anni.Lo schianto, visto che è avvenuto proprio nell’incrocio, e quindi a velocità contenute, non è stato violento. Tuttavia la presenza della bimba di 2 anni ha fatto scattare immediata la macchina dei soccorsi. Oltretutto, in base a quanto raccontato dalla moglie, il 56enne al volante della Opel è malato cardiopatico e scendendo da solo dall’auto avrebbe avvertito un forte malore, accasciandosi a terra sull’asfalto.Per questo da Torrette si è alzata anche l’eliambulanza che ha poi trasportato l’uomo all’ospedale regionale non tanto per i traumi dovuti allo schianto, quando per il malore e i suoi precedenti da cardiopatico. Il giovane papà che era alla guida della Mercedes e la bimba di 2 anni non hanno riportato contusioni ma per precauzione l’automedica di Loreto, intervenuta con la locale Croce Rossa, li hanno trasportati al pronto soccorso di Osimo.Sul posto per chiarire le dinamiche dello schianto, a quanto pare dovuto ad una mancata precedenza, sono arrivati i carabinieri da Osimo. I vigili del fuoco di San Sabino sono invece intervenuti per mettere in sicurezza il teatro dell’incidente, anche se nessuno dei due mezzi coinvolti era alimentato a gas.