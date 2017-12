Ladri di tablet in ufficio ritrovata un’auto rubata Le indagini dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Non tende a scemare l’allarme dei furti. I ladri sono scatenati e non si fermano neppure durante le feste. Gli ultimi squilli arrivano da Loreto. Nel mirino dei ladri sono finiti alcuni uffici. I banditi hanno fatto irruzione portando via tablet e altro materiale tecnologico, e mettendo a soqquadro tutto. Indagano i carabinieri. I militari dell’Arma hanno anche lo sguardo puntato sulla Citroen Berlingo grigia trovata in via Barca. Risultava rubata e all’interno c’era una macchinetta cambiasoldi.