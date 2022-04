Campo horror, la rivolta dei genitori: 18 infortuni tra i baby calciatori. E in Comune arrivano le prime diffide

LORETO - Troppi infortuni durante gli allenamenti e le partite del Loreto Calcio al campo Romolo Capodaglio di Villa Musone. Colpa del fondo e del manto erboso dissestati secondo i genitori degli atleti del settore giovanile, costretti a dribblare buche e altre insidie nei match casalinghi. Stanchi di attendere un intervento di manutenzione più volte sollecitato all’amministrazione comunale, hanno raccolto 423 firme denunciando disagi e pericoli di una situazione che avrebbe costretto alle cure mediche almeno 18 ragazzini.

La protesta

Nei giorni scorsi in Comune è stata anche notificata una diffida in cui il padre di due quattordicenni, tramite l’avvocato Chiarotti di Macerata, ha invitato l’ente a porre in essere le opere necessarie al fine di scongiurare altri problemi. «Tra strappi muscolari, talloniti ed abrasioni, è dal 2019 che denunciamo le condizioni del campo di gioco di via Rosati e chiediamo all’amministrazione comunale un’opera di riparazione, non più procrastinabile, affinché i nostri figli possano svolgere attività sportiva in maniera adeguata e sicura - afferma Silvano Andreucci -. Fino ad oggi, però, abbiamo solo ricevuto promesse e nessuno stanziamento». Per rimettere mano al tappeto sarebbe stata stimata una spesa di circa 300 mila euro. Ad evidenziare la necessità di lavori urgenti all’impianto sportivo è anche il presidente Andrea Capodaglio attraverso un video apparso sui canali ufficiali del Loreto Calcio nel post partita di sabato. «Sia prima con il sindaco Niccoletti che oggi con Pieroni, abbiamo dei campi in cui in teoria non si potrebbe giocare. Grazie alla raccomandata del questore del 2019, abbiamo appreso che non erano neppure accatastati. Il Comune dovrebbe ringraziarci per aver scoperto questa situazione e chiesto di mettere tutto in regola - è lo sfogo del numero uno gialloverde -. Ci sono stati 18/19 infortuni nel vivaio e i genitori hanno raccolto 423 firme chiedendomi di capeggiare la protesta. Penso accetterò ben volentieri visto il menefreghismo di chi ci governa, a tutti i livelli. Se non ce la faremo a Loreto, arriveremo in Regione: da qualche parte qualcuno ci ascolterà. Capisco che i ragazzi non votano, ma i genitori e i nonni sì». La manutenzione dei campi da calcio è un argomento molto sentito dalla cittadinanza, non solo a Loreto. Emblematico il comunicato Facebook diffuso venerdì 1 aprile dalla Nuova Sirolese.

Il restyling

«Finalmente sono stati trovati dal Comune di Sirolo i soldi per il rifacimento del campo supplementare del Coppo. I fondi sembrano derivare direttamente da un cittadino che è voluto restare, per ora, anonimo. Si permetterà così nei prossimi anni la miglior esperienza calcistica per tutte le squadre. Il lavoro comprenderà la sostituzione del fondo, attualmente in terra, aggiungendovi un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, l’adeguamento delle dimensioni del campo da gioco, la sostituzione delle luci e l’allestimento di una piccola tribuna con capienza massima di 100 persone». Un “pesce d’aprile”, come più tardi ha spiegato la stessa società sportiva, che ha strappato più di un sorriso ma anche lasciato con l’amaro in bocca tifosi ed amministratori.

