Botte e minacce alla ex, condanna di 2 anni per lesioni aggravate e stalking

LORETO - Stando all’accusa iniziale, aveva tentato di uccidere la sua ex compagna, affrontandola tra le mura domestiche: prima l’aveva presa a schiaffi e pugni, poi l’aveva spinta a terra, salendo a cavalcioni sulla schiena di lei. Infine, aveva cercato di soffocarla, tappandole naso e bocca. La donna si era liberata della morsa, colpendo l’ex nelle parti intime e mettendolo – almeno per qualche minuto- ko.

Dopo l’episodio, correlato a presunti atti persecutori, lei aveva deciso di sporgere denuncia ai carabinieri contro l’ex, un lauretano di 52 anni. Finita l’informativa in procura, era stata classificata l’aggressione domestica (avvenuta il 25 maggio 2019) come tentato omicidio. Ed è con questa principale accusa che il 52enne ha affrontato il processo. Agli atti, anche la contestazione dello stalking. Ieri, il collegio penale ha condannato l’uomo a scontare due anni di reclusione. La sospensione condizionale della pena è vincolata al risarcimento del danno di 15mila euro nei confronti della vittima, costituitasi parte civile. Il tentato omicidio è stato derubricato in lesioni aggravate.

Riconosciuto dai giudici anche lo stalking. Il pm in udienza, la dottoressa Serena Bizzarri, aveva chiesto una pena di tre anni e mezzo, reclamando anche lei la riqualificazione dell’episodio accaduto il 25 maggio 2019, a Loreto, nell’abitazione dell’imputato. Il difensore Elisa Gatto ricorrerà in appello dopo aver letto le motivazioni, attese tra 90 giorni. «Siamo soddisfatti della derubricazione – ha detto l’avvocato dell’imputato – ma riteniamo sia eccessiva la quantificazione del danno». Sul 52enne è caduta anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. I fatti finiti al vaglio del collegio prendono corpo dopo la fine della relazione che legava l’imputato alla parte civile, di qualche anno più giovane.

È a maggio dello scorso anno che le cose sarebbero precipitate. Tra gli atti persecutori, la procura annoverava messaggi (circa cento nel giro di due giorni) chiamate nel cuore della notte e minacce, impartite anche nei confronti della figlia della vittima: «Appena ne avrò occasione, la investirò con la mia macchina» avrebbe tuonato lui. Una frase riportata anche dall’ex compagna nel corso della deposizione in aula. C’è poi l’episodio configurato inizialmente come tentato omicidio. Durante l’aggressione – sosteneva l’accusa - lui l’aveva costantemente minacciata di morte, tappandole bocca e naso per impedirle di respirare. Era stato un pugno nelle parti intime dell’uomo a far finire la violenza.

Stando alla difesa, in casa era avvenuta una colluttazione, dove entrambi avevano riportato lesioni. Lei era finita all’ospedale di Recanati per due costole rotte e una prognosi di trenta giorni. Lui si era rivolto al pronto soccorso di Osimo: a lui era stata riscontrata una sola costola rotta e quindici giorni di malattia. Nei messaggi inviati dopo l’aggressione, il 52enne aveva intervallato insulti rivolti alla ex a rimbrotti (con tanto di invio di foto) per i graffi subiti a livello del collo e del torace.

