Bidelli con stracci e secchi: piove dentro la scuola elementare

LORETO - Grana scuole a Loreto, tra plessi da sistemare e da riaprire. L’ultimo caso è segnalato dai rappresentanti di istituto della scuola elementare Verdi di Loreto Stazione per infiltrazioni d’acqua dal soffitto. A farsi portavoce a livello amministrativo della questione è il gruppo consiliare Loreto Libera che chiede all’assessore ai lavori pubblici Marco Ascani «quali determinazioni urgenti si intende assumere relativamente alle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto della scuola primaria Verdi», perché «oltre al disagio che i bambini subiscono, i genitori non si sentono tranquilli per l’incolumità dei loro figli».Il personale della scuola ha dovuto spesso tirare fuori secchi e stracci, come comunicato dalle rappresentanti di istituto. «Non sono un bello spettacolo e –continua Loreto Libera- creano problematiche che occorre prontamente risolvere». Il problema sembrerebbe andare avanti da circa due anni e pare che gli interventi di ripristino messi in atto non siano serviti a molto. «Secchi e stracci impediscono la corretta mobilità dei bambini in caso di evacuazione immediata del plesso», si legge nella nota inviata dalla lista di opposizione ai rappresentanti comunali e al presidente del consiglio d’istituto. L’auspicio è «programmare e gestire prontamente un problema che non è più procrastinabile»