LORETO - Si stanno formando code lungo l'autostrada A14 per un autocarro in fiamme poco dopo il casello di Loreto-Portorecanati, lungo la carreggiata in direzione nord. Sul posto è in corso l’intervento dei vigili del fuoco con le squadre di Ancona e Civitanova. Secondo le prime informazioni, il conducente del camion che stava trasportando pomodori, dopo essersi accorto del fumo che proveniva dal suo mezzo, è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza e a sganciare la motrice dal semirimorchio, andato completamente distrutto dalle fiamme. L’uomo, illeso, ha dato subito l’allarme. Si registrano disagi e rallentamenti.

