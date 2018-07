Finisce con l'auto contro il palo della luce: giovane in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Notte di grande spavento con i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 3.30 a Loreto in via Manzoni per un incidente stradale. Un ragazzo alla guida di una vettura, per cause in fase di accertamento perdeva il controllo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica abbattendolo. I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente: dopo le prime cure sul posto il ragazzo veniva trasportato dal personale del 118 all’ospedale regionale di Torrette per trauma cranico, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.