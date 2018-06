Il cane abbaia, 72enne estrae la pistola e minaccia di sparare al padrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Denuncia per minaccia aggravata e detenzione abusiva di munizioni a carico di un anziano pensionato del luogo nato però a Roma, 72 anni, vedovo, incensurato.L'uomo, la sera del 30 maggio scorso spaventato dall’abbaiare del cane portato al guinzaglio da un uomo di 57 anni del luogo, estraeva dalla cintola dei pantaloni una pistola minacciando di sparare sia all’animale che al padrone. I Carabinieri intervenuti a seguito della richiesta, pervenuta sul 112 da parte del proprietario del cane, ancora incredulo e sotto choc dalla minaccia di morte ricevuta, riuscivano ad individuare nell’anziano l’autore del gesto, nonché ad intercettarlo mentre stava rincasando.I militari procedevano alla perquisizione dell’uomo rinvenendo la pistola in questione, risultata però essere finta con il tappo rosso mancante ma nel cui caricatore era presente una vera cartuccia cal. 9 mm, tutto sottoposto a sequestro penale. A carico dell’anziano scattava dunque la denuncia in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e detenzione abusiva di munizioni.