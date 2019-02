Andrea Bianchi trovato morto in casa Papà stroncato dal malore a 49 anni

di Edoardo Danieli

LORETO - «Una pugnalata». Il dolore e lo sgomento corrono sui social: è morto Andrea Bianchi. In maniera del tutto inaspettata, lasciando nel dolore la famiglia e gli amici che lo conoscevano e lo frequentavano. A Loreto, dove la famiglia è originaria. In tutta la Valmusone, soprattutto a Castelfidardo, che frequentava per la sua attività imprenditoriale: montava teloni e coperture per locali. Proprio il lavoro lo aveva portato a Porto d’Ascoli, dove da qualche tempo viveva. A Porto d’Ascoli, la tragedia che lo ha strappato all’affetto dei suoi. L’allarme è scattato ieri mattina quando Bianchi, 49 anni, non si è presentato al lavoro.