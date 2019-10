Loreto, «ancora sosta selvaggia sotto la casa comunale»

LORETO - La lista civica Loreto Libera sceglie Facebook per segnalare problemi sul fronte della viabilità. «Sempre peggio, e sotto la casa comunale», esclama sotto una foto di sosta selvaggia. «Auto parcheggiate in maniera sempre più selvaggia nonostante le nostre continue segnalazioni», prosegue il post sui social. E ancora continua l’affondo della lista civica. «Lo stesso dicasi per i pullman che si ammassano, col motore acceso, accanto al bastione Sangallo. Ed il Giubileo non è ancora iniziato».

