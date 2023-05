LORETO - La città mariana in lutto per la scomparsa di Mario Ragaini, storico dipendente comunale, ex consigliere di minoranza e pilastro del Partito Socialista, morto venerdì a 90 anni. Una vita a servizio della sua Loreto che, con il sindaco Moreno Pieroni, lo ricorda con grande affetto.

«Mario era una delle ultime memorie storiche della città. Socialista, è stato segretario del partito e figura di riferimento a livello provinciale. Si candidó sindaco e finito all’opposizione fu sempre collaborativo con chi amministrava, dimostrando la vocazione al servizio della cittadinanza che lo ha contraddistinto anche come responsabile dei servizi esterni del Comune. Un insegnamento che ha trasmesso a chi come me è cresciuto con il suo esempio. Fu lui, assieme a mio zio Arduino, a convincermi a candidarmi la prima volta nel 1983. Uno dei miei padri politici». I funerali oggi alle 15 alla Sacra Famiglia a Loreto.