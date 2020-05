Autotreno si ribalta sull'A14: traffico bloccato, ferito il conducente

LORETO- Che spavento. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte alle ore 1,20 circa per un Incidente stradale lungo l'autostrada A14 AL Km. 230, in corsia nord, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, un autotreno che trasportava balle di fieno,si ribaltava occupando le corsie dell'A14 direzione Nord. La Squadra di Osimo interveniva con due automezzi più l'ausilio dell'autogrù proveniente dalla Centrale VF di Ancona per mettere in sicurezza l'area dell'intervento. L'autista veniva curato dai sanitari del 118. L'autostrada rimaneva chiusa diverse ore per permettere il recupero del carico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA