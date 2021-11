Carambola sull'autostrada A14, coinvolte due auto e un camion. Una persona bloccata nell'abitacolo trasportata poi a Torrette

LORETO - I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 6.30 sull'autostrada A14, dopo il casello di Loreto-Porto Recanati direzione Civitanova per un incidente che ha visto coinvolte due auto e un camion. La squadra di Osimo intervenuta con un'autobotte ha aiutato i sanitari del 118 ad estrarre una persona rimasta bloccata nell'abitacolo, trasportata poi all'ospedale regionale di Ancona. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il tratto di A14 dove si è verificato l'incidnete. L'A14 corsia sud è rimasta chiusa al traffico per circa 45 minuti. Sul posto anche la polizia autostradale.

Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA