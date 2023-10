Ancona, in 1.300 di corsa per ricordare Lorenzo Farinelli medico attore morto per un linfoma non Hodgkin. Presenta anche il campione Barontini. Le foto

ANCONA - In 1300 di corsa nel ricordo di Lorenzo Farinelli (per cui è stato osservato un minuto di raccoglimento prima del via), il medico-attore morto nel febbraio del 2019 per un linfoma non Hodgkin. E’ andata in scena questa mattina la 10 chilometri di Ancona, gara podistica nazionale che oltre agli agonisti (circa 400) ha visto la partecipazione sulla distanza dei 4 km di altri 900 partecipanti, compresi i circa 500 bambini delle scuole assieme alle loro famiglie.

Gli insuperabili

Presenti anche gli “Insuperabili” con i loro spingitori, che con il loro entusiasmo hanno dato un tocco colorito alla prova.

Evento organizzato dalla Sef Stamura Ancona, con il supporto di decine di volontari della società. Da sottolineare la presenza del generale Alessandro Barbera, Comandante della Guardia di Finanza delle Marche, sponsor della gara con testimonial anche l’azzurra Rosaria Console e le due fiorettiste Serena Rossini e Beatrice Monaco, portacolori delle Fiamme Galle.

Barontini presente

Presente anche Simone Barontini. Tanto entusiasmo alla partenza ed all’arrivo in via Marconi, mentre il percorso ha toccato il centro cittadino, il porto antico e Marina Dorica. A vincere è stato l’ascolano Stetano Massimi che ha preceduto d’un soffio Riccardo Mantellato (Assindustria Padova) e Andrea Falasca Zamponi (Atl. Potenza Picena). Quinto ed ottavo i due stamurini Mattia Franchini e Luigi Del Buono. Tra le donne Ilaria Sabbatini (Avis Macerata) davanti a Giulia Giorgi (Cus Perugia) e Denis Tappatà (Sef Stamura Ancona). Presente il presidente della Sef Stamura Michele Pietrucci e l’assessore agli Impianti Sportivi Daniele Berardinelli.