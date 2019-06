Locale adibito a cantina i carabinieri â€‹trovano oltre otto chili di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Controlli no stop. Il Comando Compagnia Carabinieri di Jesi, continuamente impegnato nel contrasto dello spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacente, nella scorsa nottata, durante mirati servizi, è riuscito a localizzare un nascondiglio nel quale veniva nascosta un’ingente quantitativo di marijuana. Tra Chiaravalle e Camerata Picena i militari della locale Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo di Jesi hanno effettuato diverse perquisizioni che hanno consentito di rinvenire un ingente quantitativo di stupefacente riconducibile ad un uomo 39enne del posto. Lo stupefacente sequestrato ammonta a oltre 8,1 kg di marijuana suddivisa in circa 11 dosi di 300 grammi cadauna e un bustone di quasi 5 kg, ben occultata in delle grandi buste all’interno di un locale adibito a cantina. La persona è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.