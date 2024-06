JESI «Pensavo ingenuamente di vivere in una città tranquilla, invece ci dobbiamo preoccupare di chi sta dietro o davanti. Non siamo tutelati affatto, siamo soli». È lo sfogo della 16enne che lunedì mattina, poco dopo l’uscita da scuola, è stata derubata mentre era alla fermata del bus di Porta Valle. «O ci chiudiamo in casa – continua – o ci insegnano a difenderci». Erano le 12.45, la giovane aveva da poco finito le lezioni e stava aspettando la corriera per fare ritorno nella sua abitazione. Nell'attesa, una chiamata a casa, non per ingannare il tempo: per sentirsi più sicura.

Le altre vittime

Come lei tante altre. «Mia figlia proprio l’altro giorno mi ha chiamato per chiedermi di andarla a prendere in auto. Non si sente sicura – scrive un genitore – e spesso mi chiede proprio di rimanere al telefono con lei». Così ha fatto anche la vittima. «Pronto, mamma?». D’un tratto uno strattone, qualcuno le ha preso il cellulare dalle mani. La ragazza grida, ma nessuno l’aiuta, alza gli occhi e vede tre giovani incappucciati correre via tra la folla. Sono di spalle e non riesce a riconoscerli, ma nota che hanno la carnagione chiara e non indossano lo zaino di scuola. Gli ultimi attimi di lucidità, prima di accusare un malore. «Sono rimasta immobile – racconta la minorenne - poi sono svenuta e gli altri hanno continuato a guardare». Il tono si fa rassegnato. «In fondo, li capisco». Prosegue: «Il mio consiglio? Introdurre nelle scuole lezioni di difesa personale, quel poco che basta. La gente è impassibile, credetemi, è così». Ormai a terra e priva di sensi, la ragazza è stata soccorsa dal conducente di una navetta urbana.

«È vergognoso che qualcun altro non l’abbia fatto prima – la rabbia della sorella, a poche ore dopo l’accaduto – ringraziamo di cuore quell’uomo, non è risalito sull’autobus fin quando non sono arrivati i Carabinieri, assicurandosi di non lasciarla sola. Ci rincuora sapere che esiste ancora qualcuno di buono». E aggiunge: «Ci sentiamo fortunati che i tre ladruncoli non le abbiano fatto del male». Qualcuno deve aver nel frattempo composto il 112, perchè i Carabinieri sono arrivati a sirene spiegate a Porta Valle, avviando ricerche in tutto il quartiere.

La denuncia

La ragazzina è stata allora raggiunta anche dalla madre, che dopo essersi assicurata che la figlia non avesse bisogno di cure sanitarie, l’ha riportata a casa. La famiglia nel pomeriggio è ritornata in città per sporgere denuncia. Subito sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, che visionate le immagini di videosorveglianza della città, acquisiranno anche quelle private presenti nella zona. I tre giovani sono stati beccati dalle telecamere, e ora che sono in corso le operazioni di identificazione. Intanto il nuovo accorato appello della famiglia della vittima: «Se qualcuno ha visto qualcosa, parli».