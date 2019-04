ll cane abbaia, si scatena lite tra vicini Ricoverata giovane ragazza incinta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Non riusciva a dormire perché il cane del vicino abbaiava troppo, così è salito al piano di sopra e l’ha affrontato a brutto muso. Un classico delle liti condominiali. Solo che stavolta si è superato il limite perché a rimetterci è stata una ragazza in dolce attesa, caduta nel tentativo di separare il compagno dal vicino, arrivati alle mani. La paura era che fosse successo qualcosa al bambino. La corsa all’ospedale e gli accertamenti medici, grazie al cielo, hanno permesso di escludere complicazioni. Ma, dopo essere stata dimessa dal Salesi, la futura mamma ha dovuto ricorrere anche alle cure del pronto soccorso di Torrette per un sospetto trauma midollare e una lesione alla gamba, dopo essere inciampata su un gradino.