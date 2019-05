Litiga col fidanzato, sfonda il cancello con l’auto e fugge inseguita dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Una notte di terrore. Litiga con l’ex fidanzato nel giorno del suo compleanno, sfonda con l’auto il cancello del garage e poi fugge inseguita dai Carabinieri. Una donna di 45 anni finisce nei guai a Ostra. Le vengono contestati i reati di danneggiamento, violazione di domicilio, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, guida sotto l’influenza dell’alcool, oltre ad una serie di contravvenzioni al codice della strada per guida pericolosa.E’ accaduto intorno alla mezzanotte a Pianello di Ostra. Una 45enne del luogo, si è recata sotto casa del suo fidanzato il quale si è rifiutato di farla entrare a casa. La donna allora per ripicca è salita in auto ed ha sfondato il cancello di accesso ai garage tentando di raggiungere l’abitazione di lui attraverso la scala interna ma è stata bloccata dagli altri familiari che hanno chiamato il 112.All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Ostra la 45enne è risalita velocemente in auto ed è scappata. Nel corso dell’inseguimento a sirene spiegate, attraverso l'Arceviese, via Montalboddo, via Santa Maria Apparve, la donna ha compiuto diverse manovre pericolose, venendo bloccata dai Carabinieri in via Verdi. La donna con solo in dosso una maglietta ed un paio di slip ha iniziato ad inveire contro i Carabinieri, apostrofandoli con parole oltraggiose. Nel frattempo è arrivata anche una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Senigallia in supporto. La donna è stata sottoposta ad accertamento con l’etilometro ed è risultata positiva con un tasso pari al 1,12 gr/lt.Considerato lo stato psico-fisico, i Carabinieri hanno chiamato i familiari della 45enne i quali sono giunti sul posto e l’hanno presa in consegna. Anche l’autovettura è stata affidata ai familiari. Tornata la calma la donna ha raccontato di aver trascorso la serata a casa sua con il fidanzato. Poi erano andati in un locale pubblico del luogo per bere qualcosa. Ad un certo punto i due avevano litigato e l’uomo se n’era andato “piantandola in asso”. Lei se n’era tornata da sola a casa. Poco prima della mezzanotte, aveva ricevuto una telefonata dal suo uomo che l’aveva invitata a raggiungerlo velocemente a casa. Lei era uscita di casa così come si trovava, ma una volta arrivata sotto l’abitazione del fidanzato, questi non l’aveva fatta entrare, provocando la sua reazione sconsiderata.Al termine degli accertamenti la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il danneggiamento del cancello e per la violazione di domicilio in quanto si era introdotta nelle pertinenze dell’abitazione del fidanzato senza il suo permesso. E’ stata denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale in relazione alla fuga e alla guida pericolosa e per oltraggio a P.U. oltre che per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida le è stata ritirata per i provvedimenti di competenza del Prefetto.